Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина, которая повредила авто и сбила его владелицу, выпрыгнула из окна при задержании

Во Владивостоке задержали женщину, которая повредила авто и сбила его владелицу
close
Bonsales/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке суд заключил под стражу водительницу, которая повредила автомобиль и сбила его владелицу, а также ранее кидала камни в машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Когда правоохранительные органы установили ее местонахождение, женщина забаррикадировалась и попыталась скрыться, выпрыгнув из окна офиса, но была задержана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жительницу Владивостока будут проверять на вменяемость.

До этого сообщалось, что 48-летняя женщина подъехала к автомобилю, вышла из своей машины и маркером разрисовала боковую часть транспортного средства, после чего сбила владелицу поврежденного автомобиля.

Кроме того, очевидцы сняли на видео агрессивное поведение женщины в момент другого инцидента. На кадрах видно, как она что-то кричит, затем берет камень и бросает его в припаркованный автомобиль. При этом в руках женщина держит оторванный номерной знак.

Ранее в Петербурге подросток напал на пассажиров автобуса с пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами