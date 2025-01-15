Женщина, которая повредила авто и сбила его владелицу, выпрыгнула из окна при задержании

Во Владивостоке задержали женщину, которая повредила авто и сбила его владелицу

Во Владивостоке суд заключил под стражу водительницу, которая повредила автомобиль и сбила его владелицу, а также ранее кидала камни в машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Когда правоохранительные органы установили ее местонахождение, женщина забаррикадировалась и попыталась скрыться, выпрыгнув из окна офиса, но была задержана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жительницу Владивостока будут проверять на вменяемость.

До этого сообщалось, что 48-летняя женщина подъехала к автомобилю, вышла из своей машины и маркером разрисовала боковую часть транспортного средства, после чего сбила владелицу поврежденного автомобиля.

Кроме того, очевидцы сняли на видео агрессивное поведение женщины в момент другого инцидента. На кадрах видно, как она что-то кричит, затем берет камень и бросает его в припаркованный автомобиль. При этом в руках женщина держит оторванный номерной знак.

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