В Петербурге подросток напал на пассажиров автобуса с пистолетом

В Санкт-Петербурге полиция задержала подростка, который напал на пассажиров автобуса с пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Питера».
«Вечером 12 января в автобусе №96 произошел инцидент: один из пассажиров начал нецензурно выражаться и угрожать другим пассажирам. Вскоре сотрудники полиции обнаружили и задержали 17-летнего молодого человека», — говорится в сообщении.
По словам несовершеннолетнего, причиной его нападения стало грубое поведение двух пассажиров.
Уточняется, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что несовершеннолетний ранее уже публиковал в социальные сети видео с избиением прохожих. В ходе следствия установят все обстоятельства инцидента.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге две женщины получили химический ожог после поездки на автобусе №130.
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