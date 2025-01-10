Водительница, которая повредила авто и сбила его владелицу, ранее вела себя агрессивно

Жительница Владивостока, которая повредила автомобиль и сбила его владелицу, ранее бросала камни в другую машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Она же также отличалась агрессивными действиями и била другие автомобили», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли агрессивное поведение женщины на видео. На кадрах видно, как она что-то кричит, затем берет камень и бросает его в припаркованный автомобиль. При этом в руках женщина держит оторванный номерной знак.

До этого сообщалось, что очевидцы запечатлели другой инцидент с ее участием. На кадрах видно, как женщина подъезжает к припаркованному автомобилю, выходит из машины и что-то пишет на боковой части транспортного средства. После этого она садится в свой автомобиль и пытается уехать, но два человека преграждают ей путь. Владелица поврежденного транспортного средства сначала пытается оторвать номерной знак автомобиля, затем – разбить стекло машины.

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