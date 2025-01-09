На видео попало, как женщина повредила автомобиль и сбила его владелицу во Владивостоке

Во Владивостоке женщина повредила автомобиль местной жительницы, а после сбила ее. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«48-летняя дама вооружилась маркером и приехала к дому на Сабанеева — там начеркала что-то неприличное на припаркованном RAVчике. Хозяйка исписанной иномарки попыталась остановить хулиганку, но та дала по газам, оставив ее с ушибами на асфальте», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как женщина подъезжает к припаркованному автомобилю, выходит из машины и что-то пишет на боковой части транспортного средства. После этого она садится в свой автомобиль и пытается уехать, но два человека преграждают ей путь. Владелица поврежденного транспортного средства сначала пытается оторвать номерной знак автомобиля, затем – разбить стекло машины.

На видео с другого ракурса видно, как этот же автомобиль проезжает и сбивает владелицу поврежденного транспортного средства.

Уточняется, что на водительницу возбудили уголовное дело.

Ранее водитель, избивший пожилого пешехода, закидал яйцами автомобиль соседки.