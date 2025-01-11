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Крымский мост открыли для проезда автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
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Alexey Pavlishak/Reuters

На Крымском мосту возобновили движение транспортных средств. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:10 по московскому времени.

Незадолго до этого сообщалось, что движение по переправе временно запретили. Официальная причина приостановки движения не называлась.

Мост перекрывали на фоне работы системы оповещения в Анапе в связи с действиями российских средств противовоздушной обороны. Кроме того, в это время в Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ноябре издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

До этого глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее ВСУ выпустили десять ATACMS по Крымскому мосту.

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