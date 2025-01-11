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Крымский мост решили закрыть для проезда транспорта

Крымский мост временно перекрыли для автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:04 по московскому времени.

Причина приостановки движения не называется. Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.

3 января сообщалось, что в очередях у Крымского моста скопилось более 1,2 тыс. автомобилей. Водителям, желающим проехать мост со стороны Керчи, приходилось ожидать в очереди около трех часов.

В ноябре издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

До этого глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия».

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