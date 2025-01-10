Дилеры предупредили о банкротстве мелких автосалонов в России

В Москве и Подмосковье избыточное количество автосалонов. Некоторые из них могут прекратить свою работу в начале 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева.

«Стоит отметить ошибки многих китайских производителей, которые создали в Москве и Московской области избыточную дилерскую сеть. Уже в первой половине 2025 года это может привести к банкротству ряда небольших дилеров», — сказал Тюктеев.

По его словам, в 2025 году ожидается снижение продаж автомобилей. Причин для роста нет: ключевая ставка по-прежнему высока, что привело к снижению объемов кредитных сделок. Оптимистичным прогнозом на этот год эксперт считает продажи на уровне 1,4–1,5 млн автомобилей. Это на 10–15% ниже, чем фактический продажи по итогам прошлого года.

До этого стало известно, что после повышения утильсбора с 1 января 2025 года некоторые марки могут уйти из России.

С декабря 2023 года в России отмечается постепенный отказ от китайских брендов. На конференции Autostat Analytic Day генеральный директор агентства Сергей Целиков сообщил, что некоторые дилерские центры сменили вывески по два раза.

По словам экспертов и игроков рынка, в России могут исчезнуть Haima, SWM, Oting, Forthing, Venucia и Foton. Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает главной причиной ухода прекращение инвестирования в эти бренды.

По словам операционного директора Geely Russia Валерия Тараканова, на уход марок влияет кредитная ставка и утилизационный сбор, к тому же на подходе еще как минимум две инициативы, которые могут поспособствовать ограничению импорта автомобилей.

Ранее стало известно, на какие автомобили снизились цены на рынке в России.