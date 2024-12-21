Автодилеры начали отказываться от китайских марок

После повышения утильсбора с 1 января 2025 года некоторые марки могут уйти из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Уточняется, что оставшиеся автомобильные марки будут оптимизировать модельный ряд и выпускать автомобили под новыми брендами.

С декабря 2023 года в России отмечается постепенный отказ от китайских брендов. На конференции Autostat Analytic Day генеральный директор агентства Сергей Целиков сообщил, что некоторые дилерские центры сменили вывески по два раза. Позже в «Автостате» заявили, что у Skywell нет в наличии автомобилей, а сам салон закрылся, при этом в Санкт-Петербурге в «Карс Фэмили» сообщили, что организация больше не занимается этим брендом. По итогам третьего квартала у автомобильных марок Kaiyi и Livan стало меньше дилерских контрактов.

По словам экспертов и игроков рынка, еще в России могут исчезнуть Haima, SWM, Oting, Forthing, Venucia и Foton. Так, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает главной причиной ухода прекращение инвестирования в эти бренды.

По словам операционного директора Geely Russia Валерия Тараканова, на уход марок влияет кредитная ставка и утилизационный сбор, к тому же на подходе еще как минимум две инициативы, которые могут поспособствовать ограничению импорта автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России обвалились продажи новых автомобилей.