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Стало известно, на какие автомобили снизились цены на рынке в России

НАПИ: в декабре изменились цены на 158 комплектаций новых легковых автомобилей
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Voyah

В декабре 2024 года рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили выросли более чем на 10%. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«По сравнению с ноябрем 2024 года изменились цены на 158 комплектаций. Снизились цены на 4 комплектации Evolute и Voyah. Снижение цен составило от 6,7% до 21,9%. Цены на 154 комплектации Changan, Chery, Geely, Jac, Lada, Haval, Omoda, Tank, Jetour, Jaecoo, Wey, Solaris, VGV, Belgee, Knewstar в декабре выросли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что цены увеличились с 0,3% до 10,3%. При этом стоимость трех моделей Voyah Free EV, Voyah Free EVR Sport Edition и Voyah Dream PHEV Long Range упала на 14,1%, 13,9% и 21,9% соответственно. Также уменьшилась на 6,7% цена на Evolute i-Space Premium.

До этого сообщалось, что в России в 2024 году было продано 1,6 млн новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в 2023. При этом самым популярным иностранным автобрендом стал Haval.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от покупки подержанных автомобилей.

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