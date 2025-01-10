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Спецстоянку ГИБДД накрыло огнем пожара в Гатчине

SHOT: пожар на заводе по производству ацетона в Гатчине едва не сжег стоянку ГИБДД

Пожарные защитили от огня спецстоянку ГИБДД, которая находится рядом с горящим заводом по выпуску ацетона в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, перехода огня на штрафстоянку удалось избежать, несмотря на то, что объект находится менее, чем в 50 метрах от предприятия», — сообщил канал.

Пожар на территории завода по производству ацетона, расположенного в Гатчине, начался утром 10 января. В 6:10 (совпадает с мск) в районе предприятия раздались звуки взрывов и здание загорелось.

Выяснилось, что возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Более того, на месте ЧП произошел разлив топлива.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, к текущему моменту огонь распространился на площади 1 900 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли более 50 сотрудников экстренных служб и 12 единиц специальной техники.

Позже стало известно, что к месту возгорания на заводе в Ленобласти направили пожарный поезд.

Ранее в Тульской области произошел пожар на заводе по производству автомобилей.

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