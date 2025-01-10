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На Камчатке размыта единственная дорога в поселок Октябрьский

На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за размытой дороги
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Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края

На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за того, что единственная дорога в поселок Октябрьский была размыта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение администрации Усть-Большерецкого округа.

В поселке были заготовлены запасы продуктов и хлеба, также туда был завезен дополнительный запас топлива для котельной. В окружной больнице была подготовлена высокопроходимая техника на случай необходимости экстренного вывоза больных из населенного пункта.

10 января в Челябинской области перекрыли участок федеральной трассы на участке, ведущем из Миасского района в Башкирию, из-за гололедицы и плохой видимости.

До этого трое взрослых и двое детей застряли на горе на Камчатке из-за сломавшихся снегоходов. Один из взрослых добрался до места, где есть связь, и сообщил о произошедшем в экстренные службы. Спасатели МЧС направились на место, чтобы эвакуировать туристов.

Ранее в США отменили тысячи рейсов из-за зимнего шторма.

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