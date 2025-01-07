В США тысячи рейсов отменили из-за зимнего шторма

Около 2,5 тысяч рейсов отменили в США из-за сильнейшего зимнего шторма

В Соединенных Штатах из-за сильнейшего зимнего шторма было отменено или задержано около 2500 рейсов, под угрозой оказались более 60 миллионов человек. Об этом сообщает «МИР 24».

Стихия может установить рекорд за последние десять лет и охватила территорию от центральной части страны до восточного побережья. Снегопад затронет даже районы с минимальным снежным покровом. В штатах Канзас и Миссури высота снежного покрова уже превышает 35 сантиметров, а в горах Юты зафиксированы случаи схода лавин.

5 декабря землетрясение магнитудой семь зафиксировали в американском штате Калифорния. Эпицентр сейсмособытия располагался в 56 км к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) уточнили, что магнитуда землетрясения достигала 7,3. Ведомство объявило предупреждение о цунами на побережье Калифорнии и Орегоны.

Ранее в США предупредили об угрозе десяткам миллионов американцев.