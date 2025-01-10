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В Челябинской области перекрыли участок федеральной трассы

В Челябинской области перекрыли участок трассы М-5 из-за плохой видимости
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области перекрыли участок трассы М-5 из-за опасности, связанной с плохой видимостью, гололедом и снегом. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«Ограничение вводится с 20:00 часов 9 января 2025 ориентировочно до 08:00 часов (время местное) 10 января 2025 года для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта», — сообщили в ведомстве.

Будет остановлено движение на участке трассы, проходящем от Миасского района к границам Башкирии.

«Будьте предельно осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованных маневров и по возможности откажитесь от поездок», — призвали водителей в ГИБДД.

До этого на трассе М-5 в Оренбургской области ограничили движение транспорта. Речь шла об участке дороги с 357-го по 405-й километр, который соединяет населенные пункты Переволоцкий и Холодные Ключи.

Ранее в США отменили около 2,5 тыс. рейсов из-за сильнейшего зимнего шторма.

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