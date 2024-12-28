Трое взрослых и двое детей застряли на горе на Камчатке из-за сломавшихся снегоходов

На Камчатке трое взрослых и двое детей застряли на горе из-за того, что у них сломались снегоходы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в районе горного массива Вачкажец. Туристы с маленькими детьми катались там на двух снегоходах и в результате застряли. Они обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели МЧС направились на место, чтобы эвакуировать туристов. Причиной инцидента стала поломка обоих снегоходов, сообщили РЕН ТВ в министерстве. Один из взрослых добрался до места, где есть связь, и сообщил о произошедшем в экстренные службы.

До этого житель Карачаево-Черкесии рассказал, как спасали застрявших на горящем Домбае туристов. Людей специально не выпускали на обратную дорогу. В это время там работали пожарные и была опасность, что деревья или камни могут упасть на проезжавшие машины.

Ранее в мужчину пришлось спасать после того, как он один пошел на гору встречать рассвет.