Россиянам объяснили, почему нельзя есть за рулем

Употребление пищи за рулем недопустимо, поскольку кратно повышает риск дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом в беседе с «Ридусом» напомнил автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя поправки к пункту 2.7 Правил дорожного движения (ПДД), согласно которым камеры будут фиксировать смартфоны и другие предметы в руках водителей во время движения.

«Человек так устроен, что не бросит на себя бутерброд и не прольет кофе, чтобы схватиться за руль. Он будет сначала пытаться не испачкаться, а уже потом выходить из сложившейся критической ситуации. Поэтому еда за рулем недопустима», — подчеркнул эксперт.

Юрист Давид Адамс до этого предупреждал, что в 2025 году российским водителям придется отказаться от некоторых привычек во время езды после введения поправок к пункту 2.7 ПДД.

Эти изменения, по его словам, вызывают бурные обсуждения, поскольку теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого.

С 1 января 2025 года в России выросли штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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