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Водителям рассказали, что делать, если замерзло масло в двигателе

Автоэксперт Бахарев назвал три способа отогреть замерзшее масло в двигателе авто
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Алексей Даничев/РИА Новости

Если в двигателе автомобиля замерзло масло, не стоит пытаться повторно запускать силовой агрегат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического эксперта Sintec Lubricants Павла Бахарева.

«Не пытайтесь запустить двигатель повторно, это может повредить его компоненты. Если вы торопитесь, стоит воспользоваться услугами такси или другим видом транспорта», — сказал эксперт.

Для того чтобы масло оттаяло, можно использовать предпусковой подогреватель или обогреватель в гараже. Также можно прогреть поддон картера грелкой или строительным феном. При этом нельзя использовать открытое пламя.

Еще один способ — вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис или теплый гараж. Когда масло оттаяло и мотор запущен, надо заменить масло на новое.

До этого автомобильный эксперт Алексей Ревин заявил, что в российской зиме холодный мотор опасно нагружать – есть риск снижения его ресурса.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200–1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650–800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», – рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

Ранее россиянам назвали необычные способы, которые облегчат эксплуатацию автомобиля зимой.

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