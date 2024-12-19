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Россиянам назвали необычные способы, которые облегчат эксплуатацию автомобиля зимой

Автоэксперт Ревин назвал шесть способов, облегчающих эксплуатацию авто зимой
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Shutterstock

В зимнее время при замерзании стекол следует ударить по ним рукой. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Если аккумулятор разряжен и мотор не заводится, поможет бустер. Но обычно у таких приборов тонкие провода и слабые «крокодилы». Поэтому подключить такой «пауэрбанк» и сразу пустить мотор вряд ли получится», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, подцепив провода к клеммам аккумулятора, следует подождать, чтобы энергия перетекла из бустера, и только потом заводить мотор.

Также сообщается, что дворники со временем начинают чистить хуже. От влаги и зимних реагентов шарнир на поводке стеклоочистителей корродирует и теряет свою подвижность. Усилий пружины становится недостаточно, чтобы прижать дворник к стеклу, из-за чего щетка начинает чистить хуже. Во избежание этого нужно регулярно смазывать и разрабатывать шарнир, а также прокачивать поводок.

Чтобы справиться с слежавшимся снегом и льдом, следует доработать штыковую лопату: отрезать ее острый каплевидный конец, чтобы форма рабочей поверхности стала подобна прямоугольнику. По словам эксперта, также не стоит пренебрегать смазкой уплотнителей. Еще специалист рекомендует ударить локтем по стеклу в районе нижней кромки, в том случае, если оно замерзло и не опускается. При этом руку от повреждений защитит зимняя одежда.

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