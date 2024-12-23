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Водителям объяснили, сколько прогревать мотор зимой

Автоэксперт Ревин: зимой холодный мотор опасно нагружать
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Shutterstock

Российской зимой холодный мотор опасно нагружать — есть риск снижения его ресурса. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Алексея Ревина.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200-1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650-800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», — рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

До этого Ревин рассказал, что в зимнее время при замерзании стекол авто следует ударить по ним рукой.

«Если аккумулятор разряжен и мотор не заводится, поможет бустер. Но обычно у таких приборов тонкие провода и слабые «крокодилы». Поэтому подключить такой «пауэрбанк» и сразу пустить мотор вряд ли получится», — заявил он.

Ранее были названы три группы автозапчастей, которые сильнее всего подорожали в России.

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