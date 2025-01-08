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«АвтоВАЗ» прекратил выпуск самой дешевой версии Lada Niva Travel

«АвтоВАЗ» перестал выпускать базовую версию Lada Niva Travel
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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» перестал выпускать базовую модификацию внедорожника Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

«С начала 2025 года сняли с производства самую доступную комплектацию Classic'24, которая имела рекомендованную розничную цену (РРЦ) — 1,33 млн рублей. С начала года эта версия исполнения в официальном прайс-листе получила пометку «не производится», — говорится в сообщении.

Таким образом, самая доступная выпускаемая комплектация сейчас является Comfort'24 с РРЦ 1,44 млн рублей, отмечает портал.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport.

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