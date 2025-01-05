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На видео попало, как автомобиль Volkswagen доставали из Москвы-реки

В Москве на видео попало, как доставали автомобиль, упавший в Москву-реку
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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве на видео попало извлечение автомобиля Volkswagen Polo, который упал в воды Москвы-реки на Лужнецкой набережной. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«Спасатели достали вылетевший в Москву-реку автомобиль», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как белую машину при помощи троса вытаскивают из воды и перемещают на сушу. У автомобиля открыты все двери и багажник. После приземления спасатели осматривают машину и снимают трос с крюка.

ДТП произошло на Лужнецкой набережной в центре Москвы в субботу 4 января. Водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего машина протаранила ограждение и скрылась под водой. Момент падения автомобиля попал на видео.

На кадрах видно, что седан Volkswagen Polo белого цвета выехал за пределы проезжей части на Т-образном перекрестке, после чего врезался в каменный столб ограждения набережной и упал в реку.

Ранее в Соликамске водитель перевернулся, наехав на сугроб.

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