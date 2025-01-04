Попало на видео, как в Соликамске водитель перевернулся, наехав на сугроб

В Соликамске попал на видео момент переворота автомобиля после наезда на сугроб

В Соликамске Пермского края водитель перевернулся на пустой дороге, наехав на сугроб. Видеозапись момента ДТП опубликовал Telegram-канал «Камеры Перми и Соликамска».

На кадрах видно, что седан темного цвета, ехавший на высокой скорости, занесло на дороге. Неуправляемый автомобиль вынесло на обочину, где он боком въехал в высокий сугроб и перевернулся.

Спустя короткое время к опрокинувшейся машине подоспели очевидцы, на обочине остановились две машины. Люди вшестером поставили аварийную машину на колеса, водитель смог продолжить движение.

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