На видео попал момент падения Volkswagen в Москву-реку

Прокуратура опубликовала видео с моментом падения автомобиля в Москву-реку

Момент падения автомобиля Volkswagen Polo в воды Москвы-реки на Лужнецкой набережной попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

«По предварительной информации, на Лужнецкой наб. автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. Дальнейшая информация уточняется», — отмечается в сообщении прокуратуры.

На кадрах видно, что седан Volkswagen Polo белого цвета выехал за пределы проезжей части на Т-образном перекрестке, после чего врезался в каменный столб ограждения набережной. Сбив столб и две секции металлического забора, машина упала в воду.

Telegram-канал Mash утверждает, что люди, находившиеся в машине, по предварительной информации, не выжили. По данным Readovka, один из пострадавших смог выбраться через багажник.

Ранее стало известно, что автомобиль упал в реку на Лужнецкой набережной в Москве.