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Автомобиль, упавший в воду на Лужнецкой набережной в Москве, извлекли из реки

Из Москвы-реки достали автомобиль, упавший в нее на Лужнецкой набережной
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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Сотрудники экстренных служб извлекли из Москвы-реки автомобиль, упавший в нее на Лужнецкой набережной. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время автомобиль достали из реки», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на Лужнецкой набережной в центре Москвы днем в субботу. Автомобиль Volkswagen Polo на Т-образном перекрестке выехал за пределы проезжей части, пробил ограждение и упал в воду. На место происшествия прибыли водолазы.

В прокуратуре Москвы сообщили, что водителю Volkswagen Polo, мужчине 1981 года рождения, выжить не удалось. Его тело нашли и достали из воды.

Собственник автомобиля, 43-летний мужчина по имени Анатолий, приобрел Volkswagen Polo 2015 года выпуска в 2020 году и за время владения 1 раз попадал в ДТП, уточняет Life со ссылкой на Shot. По состоянию на ноябрь 2024 года пробег машины составлял 143 тыс. км.

Ранее в Сочи кроссовер Toyota лоб в лоб столкнулся с автобусом.

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