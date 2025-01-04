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На видео попали последствия ДТП с Toyota, протаранившей лоб в лоб автобус в Сочи

В Сочи Toyota лоб в лоб протаранила рейсовый автобус
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Телеграм-канал «Типичный Сочи»

В поселке Лоо (городской округ Сочи) водитель кроссовера Toyota RAV4 врезался в автобус на встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Авария произошла на федеральной трассе «Джубга — Сочи».

«По предварительной информации, водитель автомобиля, не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом», — отмечается в сообщении.

Пассажиры автобуса в аварии не пострадали, водителю Toyota выжить не удалось. На опубликованных фото с места происшествия видно, что удар пришелся на левую сторону кабины автобуса, у него разбито окно кабины водителя. Кроссовер после удара об автобус врезался в ограждение дороги.

В районе места происшествия образовалась крупная пробка.

Ранее на видео попало, как в Соликамске автомобиль перевернулся, наехав на сугроб.

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