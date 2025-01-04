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Россиянам усложнят получение кредита на авто

RG.RU: россиянам усложнят получение кредита на авто в 2025 году
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Volodymyr Baleha/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам в 2025 году станет сложнее получить кредит на покупку автомобиля. Об этом пишет RG.RU.

Теперь большая часть банков будет требовать от заемщиков официальное подтверждение доходов перед предоставлением кредита, несмотря на то, что регулятор не будет требовать от кредиторов обязательного следования этому правилу. Официально подтвердить доходы можно будет в том числе через «Госуслуги».

До этого сообщалось, что россияне с большими долгами стали в пять раз чаще брать кредиты под залог автомобиля.

Перед этим президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

Ранее стали известны новые цены на автомобили Lada.

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