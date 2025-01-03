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Массовое ДТП парализовало МКАД на северо-западе Москвы

На МКАД произошло массовое ДТП, движение затруднено
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 68-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что на участке рядом с местом аварии наблюдается затруднение движения длиной 3,5 км, и призвали водителей искать пути объезда. На место ДТП прибыли городские оперативные службы.

По данным сервиса Яндекс Карты на 14:12 мск, длина пробки на внешней стороне МКАД превышает 5 км, она начинается в районе пересечения трассы с улицей Свободы. Само ДТП произошло в районе пересечения МКАД и Волоколамского шоссе.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир выстрелил в таксиста, чтобы не платить за проезд.

Ранее массовое ДТП с 40 машинами произошло в Казахстане.

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