Массовое ДТП парализовало МКАД на северо-западе Москвы

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 68-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что на участке рядом с местом аварии наблюдается затруднение движения длиной 3,5 км, и призвали водителей искать пути объезда. На место ДТП прибыли городские оперативные службы.

По данным сервиса Яндекс Карты на 14:12 мск, длина пробки на внешней стороне МКАД превышает 5 км, она начинается в районе пересечения трассы с улицей Свободы. Само ДТП произошло в районе пересечения МКАД и Волоколамского шоссе.

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