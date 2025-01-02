В США на УАЗ «Буханка» установят мощный двигатель

Авторы американского YouTube-канала Fast Lane Truck, в распоряжении которых оказался фургон УАЗ-452 («Буханка»), установят на автомобиль новый мощный мотор.

По данным тюнеров, они собираются заменить штатный силовой агрегат на двигатель V8 от пикапа Chevrolet Silverado выпуска 2003 года. При объеме 4,8 литра он развивает 270 л.с.

Кроме того, на автомобиль планируется установить четырехступенчатую автоматическую коробку передач от Chevrolet Astro 1992 года, раздаточную коробку и 86-литровый топливный бак от GMC Jimmy, выпущенного в 1998 году.

Также блогеры заявили, что попробуют провести все операции по замене агрегатов самостоятельно, хотя ранее ни разу этого не делали.

До этого стало известно, что в Москве для аренды предлагают автомобиль УАЗ «Буханка», стилизованный под большую свинью.

У автомобиля на капоте есть пятачок, а на крыше закреплены уши. Сзади к правой двери прикреплен бутафорский хвост. Машина окрашена в розовый цвет. О технических доработках неизвестно.

В ноябре 2024 года Национальный автомобильный союз (НАС) потребовал лишить УАЗ «Буханку» звания автомобиля – модель предлагается признать трактором. Соответствующая заявка уже находится в Минпромторге.

В НАС напомнили, что одобрение типа транспортного средства у модели заканчивается в текущем году. «Буханку» предлагают признать самоходным транспортным средством, то есть трактором.

Ранее УАЗ решил улучшить качество своих автомобилей.