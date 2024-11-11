Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

УАЗ решил улучшить качество своих автомобилей

УАЗ начал программу по контролю качества агрегатов

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ульяновский автозавод (УАЗ) решил запустить программу контроля качества своих агрегатов. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на директора по качеству ООО «УАЗ-Механосборочное производство» Антона Зименкова.

«В механосборочном производстве разработан глобальный план повышения качества и контроля производимого продукта. Приемо-сдаточные (ПСИ) испытания являются первым шагом. Следующий этап — это контрольные разборки», — рассказал он.

Портал отмечает, что ПСИ будут состоять из обеспечения контроля за технологическими процессами, испытаний с реальными условиями эксплуатации и проверки обкатки и герметичности.

УАЗ внедрит ПСИ для всех сборочных узлов, которые выпускает «УАЗ-Механосборочное производство». Ожидается, что благодаря этому качество автомобилей значительно повысится.

До этого сообщалось, что Ульяновский автозавод в октябре реализовал в России 2,9 тыс. автомобилей.

Больше всего в октябре УАЗ продал автомобилей семейства СГР («Буханка» и грузовик на ее основе), на них пришлось почти 1,3 тыс. машин. Внедорожники «Патриот» разошлись за месяц тиражом 647 экземпляров, на модель «Пикап» пришлось 456 экземпляров.

Также завод реализовал 487 грузовиков семейства «Профи» и 25 внедорожников «Хантер». С января по октябрь включительно УАЗ продал 28,9 тыс. машин, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее Япония официально разрешила экспорт в Россию некоторых автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами