УАЗ решил улучшить качество своих автомобилей

Ульяновский автозавод (УАЗ) решил запустить программу контроля качества своих агрегатов. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на директора по качеству ООО «УАЗ-Механосборочное производство» Антона Зименкова.

«В механосборочном производстве разработан глобальный план повышения качества и контроля производимого продукта. Приемо-сдаточные (ПСИ) испытания являются первым шагом. Следующий этап — это контрольные разборки», — рассказал он.

Портал отмечает, что ПСИ будут состоять из обеспечения контроля за технологическими процессами, испытаний с реальными условиями эксплуатации и проверки обкатки и герметичности.

УАЗ внедрит ПСИ для всех сборочных узлов, которые выпускает «УАЗ-Механосборочное производство». Ожидается, что благодаря этому качество автомобилей значительно повысится.

До этого сообщалось, что Ульяновский автозавод в октябре реализовал в России 2,9 тыс. автомобилей.

Больше всего в октябре УАЗ продал автомобилей семейства СГР («Буханка» и грузовик на ее основе), на них пришлось почти 1,3 тыс. машин. Внедорожники «Патриот» разошлись за месяц тиражом 647 экземпляров, на модель «Пикап» пришлось 456 экземпляров.

Также завод реализовал 487 грузовиков семейства «Профи» и 25 внедорожников «Хантер». С января по октябрь включительно УАЗ продал 28,9 тыс. машин, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее Япония официально разрешила экспорт в Россию некоторых автомобилей.