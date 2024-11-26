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В России УАЗ «Буханку» потребовали лишить звания авто и признать трактором

Shot: Минпромторг попросили признать УАЗ «Буханку» трактором

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УАЗ

В России Национальный автомобильный союз (НАС) потребовал лишить УАЗ «Буханку» звания автомобиля — модель предлагается признать трактором. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. По данным Telegram-канала, соответствующая заявка уже находится в Минпромторге.

«По словам вице-президента НАС Яна Хайцеэра, уазик недотягивает до гордого звания — а-а-автомобиль. Мол, тормоза шалят, подушек безопасности нет, да и с ремнями проблемки. Так что гонять на скоростных трассах наравне со всякими «хендаями» и «хавалами» — не должен», — говорится в публикации.

В НАС напомнили, что одобрение типа транспортного средства у модели заканчивается в текущем году. «Буханку» предлагают признать самоходным транспортным средством, то есть трактором.

В августе Хайцеэр рассказал «Газете.Ru», что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог.

По его словам, техника не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике. Все прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге, хотя китайский аналог УАЗа от компании BAW прошел эволюционный путь и получил современные агрегаты, напоминает эксперт.

Ранее УАЗ решил улучшить качество своих автомобилей.

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