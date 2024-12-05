УАЗ «Буханка» превратили в розовый автомобиль с пятачком на капоте

В Москве для аренды предлагают автомобиль УАЗ «Бухнка», стилизованный под большую свинью. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

«В Москве предлагают арендовать… «Хрюмобиль» за 27 тысяч рублей. Это «Буханка», стилизованная под огромную свинью. Ее можно припарковать во дворе бывшей или снять с ней тематический тикток. Если машина придется по душе — ее можно выкупить», — говорится в сообщении.

Судя по фото, у автомобиля на капоте есть пятачок, а на крыше закреплены уши. Сзади к правой двери прикреплен бутафорский хвост. Машина окрашена в розовый цвет. О технических доработках не сообщается.

До этого в России Национальный автомобильный союз (НАС) потребовал лишить УАЗ «Буханку» звания автомобиля — модель предлагается признать трактором. Соответствующая заявка уже находится в Минпромторге.

В НАС напомнили, что одобрение типа транспортного средства у модели заканчивается в текущем году. «Буханку» предлагают признать самоходным транспортным средством, то есть трактором.

В августе Хайцеэр рассказал «Газете.Ru», что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог.

Ранее УАЗ решил улучшить качество своих автомобилей.