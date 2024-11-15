Компания Tesla в шестой раз за год отзывает Cybertruck

Американская корпорация Tesla объявила об очередном отзыве пикапов Cybertruck из-за неисправности инвертора. Об этом сообщили в пресс-службе Tesla.

На 2431 экземпляре электрокара может быть установлен неисправный инвертор, что может привести к внезапной потере тяги во время движения и спровоцировать аварию. Сообщается, что поломка не станет неожиданностью для водителя: бортовая электроника фиксирует неисправность, поэтому своевременно уведомит человека, предложив аккуратно съехать на обочину и припарковаться.

На отзываемых автомобилях, которые выпущены до 30 июля, потенциально неисправный инвертор заменят новым, однако машины, собранные после этой даты, не имеют поломок, поскольку для их сборки использовались другие компоненты.

Напомним, что в апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за неисправности педали газа, которая при нажатии не возвращалась на место. Отзыв затронул пикапы 2024 года, выпущенные с 13 ноября 2023 по 4 апреля 2024. Поломку обнаружили во всех отозванных автомобилях.

Ранее сообщалось, что брошенный Tesla Cybertruck стал туристической достопримечательностью.