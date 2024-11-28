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В Калифорнии электромобиль Tesla Cybertruck попал в ДТП и загорелся

Independent: Tesla Cybertruck врезался в дерево в Калифорнии и загорелся

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Кадр видео: SuperchargeUSA/X (бывш. Twitter)

В окрестностях Сан-Франциско в американском штате Калифорния электромобиль Tesla Cybertruck врезался в дерево и загорелся. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent.

Полиция прибыла на место дорожно-транспортного происшествия через несколько минут после того, как iPhone пострадавшего отправил в департамент оповещение об аварии.
Одного из людей, находившихся в электрокаре, спас очевидец. Трое остальных пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.

Выживший госпитализирован, уточнило издание.

15 ноября сообщалось, что американская корпорация Tesla объявила об очередном отзыве пикапов Cybertruck из-за неисправности инвертора. На отзываемых автомобилях, которые выпущены до 30 июля, потенциально неисправный инвертор заменят новым, однако машины, собранные после этой даты, не имеют поломок, поскольку для их сборки использовались другие компоненты, подчеркнули в компании. Отмечается, что неисправный инвертор может привести к внезапной потере тяги во время движения и спровоцировать аварию.

Ранее пикап Tesla Cybertruck установил рекорд по скорости зарядки.

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