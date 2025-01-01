ФБР выступило с заявлением о наезде на толпу в Новом Орлеане

ФБР не классифицирует наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не считает произошедший наезд на людей в Новом Орлеане терактом. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя спецслужб Алету Дункан.

«ФБР пока не классифицирует произошедшее как теракт», — сказала Дункан.

До этого мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл заявила на пресс-конференции в среду, 1 января, что нападение было террористическим актом.

Президент США Джо Байден был проинформирован о нападении и связался с Кантрелл, чтобы предложить помощь.

Инцидент произошел в среду около 3:15 утра в городе Новый Орлеан. Пикап белого цвета врезался в толпу людей на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль.

По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемый объехал все выставленные преграды и быстро поехал по улице, одновременно стреляя по прохожим на протяжении примерно трех кварталов.

После ДТП водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полицейские его застрелили. При этом были ранены два стража порядка. В результате наезда погибли 10 человек. Также пострадали несколько десятков людей, их доставили в больницы. Улица Бурбон-стрит перекрыта.

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточнялось, что он приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивают за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее сообщалось, что полицейские дважды общались с мужчиной, устроившим наезд на ярмарке в Магдебурге.