Полицейские дважды общались с мужчиной, устроившим наезд на ярмарке в Магдебурге

Полицейские не менее двух раз встречались с террористом, устроившим 20 декабря наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге. Об этом сообщает Bild.

Как отметила глава МВД федеральной земли Саксония-Анхальт Тамара Цишанг, последний такой контакт состоялся в октябре. Первая встреча с ним была проведена в сентябре 2023 года в полицейском участке, вторая — в октябре 2024 года на его рабочем месте. По данным СМИ, поводом стали послужили угрозы со стороны злоумышленника его бывшему адвокату. Ему было вынесено устное предупреждение.

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточнялось, что он приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

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