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В России сняли «первую в истории» пробку на крыше здания

В России сняли пробку из десятков машин на крыше здания
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Телеграм-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В Уфе на крыше торгового центра образовалась длинная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал ufa_rb.

«Первая в истории пробка... на крыше. Уфимцы 2,5 часа не могут выехать с парковки на крыше ТЦ Планета. Как пишут водители, движения нет совсем», — говорится в публикации.

На опубликованных фото видно, что машины выстроились в очередь на крыше.

30 декабря на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В Дептрансе уточнили, что в результате аварии оказалось затруднено движение авто — заняты три полосы из шести. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

В середине декабря на автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин, пропуска ждали порядка 500 автомобилей. Пробка образовалась из-за ухудшения погодных условий 12 декабря.

Ранее в пробке у Крымского моста скопились 1250 автомобилей.

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