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МКАД перекрыли из-за крупного ДТП

На МКАДе произошло массовое ДТП
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Александр Вильф/РИА Новости

На внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На 45 км МКАД (в районе съезда 45) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе уточнили, что в результате аварии оказалось затруднено движение авто — заняты три полосы из шести. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

До этого в Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Инцидент произошел на 48-м километре автодороги БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан. По версии правоохранителей, водитель за рулем машины марки Nissan выехал на встречную полосу и там столкнулся с Hyundai. Один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части, от столкновения капот смяло.

Ранее в Подмосковье загорелись фура и «Газель» на МКАД.

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