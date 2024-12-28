Цены на топливо рекордно увеличатся в 2025 году

Уже к концу года топливо подорожает в среднем на 20%, заявил в разговоре с «Постньюс» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Однако это не сильно скажется на общем уровне инфляции по стране, сказал эксперт.

«Даже несмотря на то, что стоимость топлива считается базовым экономическим параметром и закладывается в стоимость продуктов и услуг, ждать серьезных изменений не стоит — влияние подорожания бензина на общий уровень повышения цен составит не более 1%. Такие изменения в первую очередь коснутся рынка таксистов, поскольку бензин составляет порядка 15% от их общих расходов», — сказал Шкуматов.

До этого Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо. В ведомстве заявили, что это может нарушить закон о конкуренции.

По мнению специалистов ФАС, прогнозы о том, сколько придется отдавать за топливо в новом году, могут повлиять на стоимость бензина в будущем. Поэтому предупредили нескольких автоэкспертов. Один из них — президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Кроме того, правительство России решило продлить временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2025 года. Это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения вводились с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с ценами на бензин в России в 2025 году.