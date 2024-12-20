ФАС запретила автоэкспертам высказываться о ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В ведомстве заявили, что это может нарушить закон о конкуренции», — говорится в сообщении канала.

По мнению специалистов ФАС, прогнозы о том, сколько придется отдавать за топливо в новом году, могут повлиять на стоимость бензина в будущем. Поэтому предупредили нескольких автоэкспертов. Один из них — президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«10 лет назад литр бензина в России можно было купить за 32 руб. С того момента цена практически удвоилась, хотя оценок в тот период я не давал. По итогам 2024 года Росстат ожидает инфляцию в 10,1–10,3%. Так что претензии ФАС ко мне, мягко говоря, не обоснованы», — сказал Шапарин.

До этого стало известно, что в период с 25 ноября по 2 декабря средняя розничная цена бензина в России возросла на 0,37%, что эквивалентно 22 копейкам, и составила 59,87 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало: его цена увеличилась на 0,4% (на 28 копеек) и достигла 69,04 рубля за литр.

Цены на бензин возросли в 74 регионах России. Наибольшее увеличение зафиксировано в Севастополе, где стоимость выросла на 1,3%, в Татарстане — на 1,1%, и в Дагестане — на 1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно.

Кроме того, правительство России решило продлить временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2025 года. Это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения вводились с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с ценами на бензин в России в 2025 году.