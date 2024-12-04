В России подорожал бензин

В период с 25 ноября по 2 декабря средняя розничная цена бензина в России возросла на 0,37%, что эквивалентно 22 копейкам, и составила 59,87 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало: его цена увеличилась на 0,4% (на 28 копеек) и достигла 69,04 рубля за литр, согласно данным Росстата.

В предыдущей неделе, с 18 по 25 ноября, стоимость бензина в розничной сети возросла на 0,35% или на 21 копейку, составив 59,65 рубля за литр. Дизельное топливо за тот же период подорожало на 0,51% (на 35 копеек) и стало стоить 68,76 рубля за литр.

Если говорить о конкретных марках бензина, то за отчетный период Аи-92 увеличился в цене на 0,42%, достигнув 54,55 рубля за литр, Аи-95 подорожал на 0,33% до 59,71 рубля за литр, а литр Аи-98 стоит теперь 81,45 рубля, что на 0,34% выше прежней цены. В то же время общая инфляция в стране за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5%.

Цены на бензин возросли в 74 регионах России. Наибольшее увеличение зафиксировано в Севастополе, где стоимость выросла на 1,3%, в Татарстане — на 1,1%, и в Дагестане — на 1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены увеличились на 0,3% и 0,4% соответственно.

Кроме того, правительство России решило продлить временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2025 года. Это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения вводились с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с ценами на бензин в России в 2025 году.