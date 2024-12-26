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Острое бревно проткнуло машину петербуржца как в «Пункте назначения»

На Мурманском шоссе острое бревно насквозь пробило стекло в машине
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Телеграм-канал «Скорая помощь Ленобласти»

На Мурманском шоссе дерево пробило насквозь лобовое стекло легкового автомобиля. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«На фото видно, что лобовое стекло полностью вмялось — оттуда торчит внушительное острое бревно. К счастью, водитель и пассажир на переднем сиденье не пострадали», — говорится в публикации.

Любое стекло в пострадавшем от удара автомобиле оказалось полностью разбитым.

До этого упавшее дерево раздавило двух туристов в лесу обезьян на Бали в Индонезии.

Трагедия произошла во вторник, 10 декабря — на кадрах камеры безопасности видно, что толпа людей бежала из леса обезьян, спасаясь от порывов ветра и проливных дождей. В этот момент на толпу бегущих упало большое дерево, раздавившее двух туристов. Полиция ведет расследование, зона происшествия закрыта.

Ранее петербуржец не выжил, наряжая елку у себя дома.

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