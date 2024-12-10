На Бали большое дерево упало на туристов

Упавшее дерево раздавило двух туристов в лесу обезьян на Бали в Индонезии. Об этом сообщает газета The Daily Mail, публикуя видео.

Трагедия произошла во вторник, 10 декабря — на кадрах камеры безопасности видно, что толпа людей бежала из леса обезьян, спасаясь от порывов ветра и проливных дождей. В этот момент на толпу бегущих упало большое дерево, раздавившее двух туристов.

Уточняется, что жертвами падения дерева стали 32-летняя француженка и 42-летняя жительница Южной Кореи. Кроме них еще несколько туристов получили различные ранения. Полиция ведет расследование, зона происшествия закрыта.

До этого в Санкт-Петербурге 51-летний мужчина неудачно упал, когда наряжал елку.

По словам супруги мужчины, когда он украшал дерево, то упал и ударился головой о батарею. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение, однако врачи ничем не смогли ему помочь.

Ранее в Липецке школьник едва не истек кровью, порезавшись о разбитое стекло.