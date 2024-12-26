Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татарстанцам запретили превращать автомобили в елки

В Татарстане запретили украшать гирляндами автомобили
close
Shutterstock AI/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане водителям запретили украшать автомобили гирляндами. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань».

«Гирлянды светятся, отвлекают самого водителя и других участников дорожного движения. Также не понятно, каким образом они работают — проводкой, портативным аккумулятором. Это может привести к разным техническим неисправностям», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана будут останавливать все автомобили, украшенные гирляндами. Водитель будет считаться виновным по статье об управлении транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Также нарушитель должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей.

В МВД добавили, что подвергать опасности себя и окружающих ради создания праздничной атмосферы нельзя.

До этого автоэксперт Владимир Сажин рассказал Общественной Службе Новостей, как не попасть в ДТП в новогодние праздники.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны новогодние дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами