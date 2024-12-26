Татарстанцам запретили превращать автомобили в елки

В Татарстане водителям запретили украшать автомобили гирляндами. Об этом сообщает газета «Вечерняя Казань».

«Гирлянды светятся, отвлекают самого водителя и других участников дорожного движения. Также не понятно, каким образом они работают — проводкой, портативным аккумулятором. Это может привести к разным техническим неисправностям», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана будут останавливать все автомобили, украшенные гирляндами. Водитель будет считаться виновным по статье об управлении транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Также нарушитель должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей.

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