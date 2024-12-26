Водителям рассказали, как избежать ДТП в новогодние праздники

Автоэксперт Сажин назвал три правила, которые помогут избежать ДТП в праздники

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал Общественной Службе Новостей, как не попасть ДТП в новогодние праздники.

«Хлопоты с покупкой подарков, продуктов, корпоративные вечера — все это может омрачиться попаданием в ДТП. Каждый пытается успеть, а погодные условия и плотный трафик создают определенные проблемы», — сказал эксперт.

По его словам, лучше отказаться от поездок на автомобиле в новогодние праздники, если возможно.

Если же вы уже оказались на дороге, то нужно не забывать главного — соблюдать дистанцию и не нервничать, сказал Сажин.

Еще один способ избежать ДТП — рассмотреть альтернативы автомобильному транспорту, например, доехать до нужного места на автобусе.

До этого автоэксперт Петр Баканов заявил, что сотрудники Госавтоинспекции в праздники будут ловить нетрезвых водителей в утреннее время.

«В новогодние праздники все отдыхают. Но сотрудники Госавтоинспекции — нет. Они все понимают и будут очень внимательно проверять водителей на состояние опьянения. Поэтому если вы пошли вечером к друзьям или родственникам и выпили, то учитывайте этот момент. Восьми часов сна часто может не хватить, чтобы из организма выветрился весь алкоголь», — пояснил Баканов.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны новогодние дороги.