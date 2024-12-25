Россиянам рассказали, чем опасны новогодние дороги

Автоэксперт Баканов дал три совета тем, кто путешествует на авто в праздники

Из-за праздников количество автомобилей на дорогах резко сокращается, поэтому в случае непредвиденной ситуации за рулем нужно рассчитывать только на себя. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на автоэксперта Петра Баканова. По его словам, перед тем, как ехать на дальнее расстояние, необходимо подготовиться.

В первую очередь Баканов посоветовал проверить, все ли в порядке с запасным колесом. Во-вторых, эксперт порекомендовал планировать маршрут таким образом, чтобы ехать преимущественно в дневное время. Наконец, он призвал помнить, что под колесами может быть скользкий лед, поэтому спешить во время поездки нельзя.

До этого автомобильный эксперт Алексей Ревин заявил, что в российской зиме холодный мотор опасно нагружать — есть риск снижения его ресурса.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200–1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650–800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», — рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

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