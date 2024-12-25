В Москве отменят платную парковку

Собянин: парковки в Москве будут бесплатными с 30 декабря по 8 января

В новогодние праздничные дни парковки на столичных улицах будут бесплатными. Об этом сообщает официальный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

«С 30 декабря по 8 января парковка на улицах города — бесплатная (кроме парковок со шлагбаумом)», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, в новогоднюю ночь — с 20:00 до 6:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным.

22 октября газета «Известия» сообщила, что Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025-го подготовят корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами. Вступить в силу изменения могут в 2026 году.

До этого стало известно, что с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось о нехватке машино-мест в Москве.