Стало известно о нехватке машино-мест в Москве

Высокий спрос на машино-места в столице связан, в первую очередь, с их постоянной нехваткой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

«В Москве есть ужасный дефицит машино-мест, за ними буквально гоняются, потому что парковочное пространство сокращается. В этом сезоне снесено огромное количество гаражей, которые существовали годами и никому не мешали. Снесли все, остались буквально единичные по Москве гаражные кооперативы, и это сильно сокращает количество вариантов для автовладельцев», — сказал Шапарин.

По его словам, нынешняя политика застройщиков, которая нацелена на продажу только жилья без необходимой социальной инфраструктуры, приводит к тому, что люди вынуждены отказываться от машин и пересаживаться на общественный транспорт.

До этого стало известно, что средняя стоимость машиноместа в Москве достигла рекордных 3,5 млн рублей, за год подскочив на 18%.

На фоне роста цен и дефицита столичных паркингов москвичи ставят машины «друг на друга». В Росреестре заявили, что стоимость машиноместа может доходить до 30 млн рублей в зависимости от района и ЖК.

Кроме того, в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось, что на пяти улицах Москвы будет введен динамический тариф на парковку.