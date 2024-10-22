В России хотят сократить количество парковок у жилых домов

В России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов. Об этом сообщает газета «Известия».

11 октября Минстрой внес в правительство «дорожную карту» по совершенствованию парковок, которая подразумевает широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В министерстве это объясняют необходимостью развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

Минстрой, МВД и Минтранс, указано в документе, подготовят к декабрю 2025 года корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами. Вступить в силу изменения могут в 2026 году.

Для управления парковками планируют создать цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных.

Давление на автомобилистов в мегаполисах будет нарастать, при этом каждый город будет сам решать, станет ли он ограничивать водителей и позволит ли застройщикам сокращать паркинги, заявил изданию автоэксперт Игорь Моржаретто.

С 1 ноября в четырех городах Московской области заработает платная парковка.

Ранее в Подмосковье женщина разбила пять машин на парковке и попала на видео.