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В России хотят сократить количество парковок у жилых домов

«Известия»: в РФ планируют ввести гибкое нормирование количества стоянок у домов

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Pixabay

В России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов. Об этом сообщает газета «Известия».

11 октября Минстрой внес в правительство «дорожную карту» по совершенствованию парковок, которая подразумевает широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В министерстве это объясняют необходимостью развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

Минстрой, МВД и Минтранс, указано в документе, подготовят к декабрю 2025 года корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами. Вступить в силу изменения могут в 2026 году.

Для управления парковками планируют создать цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных.

Давление на автомобилистов в мегаполисах будет нарастать, при этом каждый город будет сам решать, станет ли он ограничивать водителей и позволит ли застройщикам сокращать паркинги, заявил изданию автоэксперт Игорь Моржаретто.

С 1 ноября в четырех городах Московской области заработает платная парковка.

Ранее в Подмосковье женщина разбила пять машин на парковке и попала на видео.

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