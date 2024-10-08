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В четырех городах Подмосковья появится платная парковка

«РГ»: в Подмосковье с 1 ноября введут платную парковку

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Максим Блинов/РИА «Новости»

С 1 ноября 2024 года в четырех городах Московской области заработает платная парковка. Об этом сообщает «Российская газета».

Платить за парковку на некоторых улицах придется жителям Красногорска, Королева, Реутова и Видного. В общей сложности речь идет о 27 зонах всего на 300 машиномест. Тарифы будут плавающими. В зонах вблизи железнодорожных станций и платформ нужно будет заплатить 40 рублей в час, на городских улицах — 50 рублей.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны введены с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее стало известно о нехватке машино-мест в Москве.

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