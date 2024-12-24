В Татарстане определили стоимость проезда по новым платным дорогам

В Казани стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта для легковых машин высотой до 2 м (I категория) составит 90 руб. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, передает РБК.

В периоды с 06:30 до 09:00 и с 17:00 до 19:30 (час пик) стоимость проезда может достигать 150 руб.

Для машин II категории (легковушки высотой от 2 до 2,6 м) стоимость проезда составит 150 руб., владельцам транспортных средств III категории (грузовые авто и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 м и выше) нужно будет заплатить 250 руб., IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 м и выше) – 350 руб.

Стоимость проезда по трассе Алексеевское-Альметьевск для легковых машин I категории составит 4,5 руб. на 1 км, за II категорию необходимо будет заплатить 6,75 руб. на 1 км. Для грузовых автомобилей и автобусов с тремя осями, высотой 2,6 м и выше она составит 18 руб.

«Если проехать по всей трассе от Алексеевска до Альметьевска, стоимость проезда для легковых машин составит 653 руб.», — пояснили в пресс-службе.

Ожидается, что движение по второму участку Вознесенского тракта в Казани и трассе Алексеевское-Альметьевск будет запущено на этой неделе.

До этого Путин сообщил, что за последние шесть лет в России было построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автомобильных дорог. По его словам, в 2024 году 85% дорог в крупнейших городах РФ приведены в нормативное состояние, что является целевым показателем.

Ранее Путин рассказал о планах реконструировать 75 аэропортов по всей стране.