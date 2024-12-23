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Опрокинувшаяся фура с водкой на МКАД попала на видео

В Москве попала на видео перевернувшаяся фура с водкой, перегородившая МКАД

В Москве водитель снял на камеру мобильного телефона последствия аварии на МКАД с фурой, перевозившей водку. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Грузовик Scania врезался в бетонные ограждения и опрокинулся на 40-м км МКАД сегодня утром. Машина перевозила водку. Водитель фуры серьезно пострадал и его госпитализировали. Судя по данным сервиса Яндекс Карты, пробка растянулась на несколько километров. В результате ДТП перекрыты три полосы из четырех.

Накануне поздно вечером в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «КамАЗ», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.

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